Milan, Biasin: “Potevi chiamare Allegri”. Poi parla di una tendenza grave

Milan, Biasin: "Strategia della normalità nella sconfitta. E' gravissimo"

"Per me dopo Firenze potevi azzerare e ricominciare chiamando Allegri. Sono ipotesi che non si realizzeranno mai secondo me, perché RedBird non ci sente da questo punto di vista. Non siamo alle scuole medie che si danno le punizioni agli studenti. È calcio. Devo vincere le partite, Conte avrà pensato: 'Che bello che non c'è Leao'. Secondo me non c'è neanche l'ipotesi di un cambiamento, qualcuno parla di Terzic, Allegri, ma secondo me non è vero nulla. Questa strategia della normalità, abbiamo giocato bene col Napoli, andiamo avanti così. Stai cercando di fare abituare i tifosi a questa cosa qua. Solo che questo è il Milan, loro ci stanno provando a farla passare come normale questa cosa qua ed è gravissimo. La sensazione è che nessuno si sia arrabbiato per le sconfitte arrivato, a me sembra che sia tutto normale".