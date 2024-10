Milan, Biasin: “Kalulu? Operazione senza senso. Mai risolvere…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato della Juventus e in particolare della prestazione di Pierre Kalulu, in prestito dal Milan

Durante il podcast 'L'ascia raddoppia' di 'Cronache di Spogliatoio', Fabrizio Biasin, noto giornalista e uno degli host della trasmissione, ha parlato anche della Juventus e in particolare della prestazione di Pierre Kalulu in Champions League contro il Lipsia. E' stato un grave errore lasciarlo andare via da parte del Milan? Per Biasin si per un particolare motivo. Ecco il suo pensiero.