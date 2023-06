Milan, Baresi: “Berlusconi mi consegnò quel pallone d’oro…”

Sull'episodio personale che vuole raccontare: «Un bel gesto nei miei confronti fu quando mi consegnò nell’ultima partita quel pallone d’oro, lì ci fu un altro segno di grande stima e riconoscenza verso la mia persona. Non avendolo mai vinto me lo consegnò lui. E’ un regalo che vale doppio per ciò che avevo fatto nei vent’anni di Milan». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altra occasione a parametro zero?