Calciomercato Milan – Occasione a zero? Proposto Pereyra

Un calciomercato estivo che potrebbe essere molto importante per il Milan : i rossoneri, infatti, dovranno mettere a segni molti colpi per migliorare una rosa che è sembrata troppo corta per poter competere su più fronti. Inoltre il Diavolo ha già perso Brahim Diaz e Bennacer potrebbe rientrare a stagione già da molto iniziata. Per questo, il Milan dovrebbe chiudere più operazioni per il centrocampo . Ecco un possibile colpo a parametro zero.

Calciomercato Milan, Pereyra un'occasione?

Come riportato da Milanpress.it, in queste ore gli agenti di Roberto Pereyra, in forza all’Udinese, avrebbero proposto il centrocampista al Milan a parametro zero. L’argentino è infatti in scadenza di contratto.Nel corso di questa stagione, Pereyra è stato uno dei giocatori chiave dell’Udinese. Il classe ’91 ha trovato 5 gol e 9 assist in 36 partite nel 2022-2023 tra campionato e Coppa Italia. Pereyra potrebbe essere un sostituto per l'infortunato Bennacer a cifre contenute. LEGGI ANCHE: Thuram difficile? Ecco il nuovo nome per il Milan