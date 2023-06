Calciomercato Milan – Thuram difficile? Ecco un nuovo nome

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe lavorare molto. Al momento le voci insistenti sono sui parametri zero, con i rossoneri che ancora non sono riusciti a portare calciatori a Milanello. Il grande nome sarebbe quello di Marcus Thuram, attaccante che piacerebbe molto alla nuova dirigenza del Milan. Sul calciatore ci sarebbe anche il PSG. Per questo, i rossoneri, potrebbero puntare anche a un'altra punta in questa sessione di calciomercato.