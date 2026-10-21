Ruben Amorim si prepara ad affrontare il Bournemouth in Europa League. Alla vigilia della sfida, l'allenatore portoghese è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato a parlare del proprio percorso con il Milan, sulla crescita della squadra e sulle condizioni degli infortunati.

Milan, le parole di Amorim

“Voglio dire a tutto il club che sono molto grato perché mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro”.

Per Amorim, il traguardo dei cento giorni alla guida del club di Via Aldo Rossi rappresenta un'occasione enorme per ringraziare tutto l'ambiente. Il tecnico lusitano non ha voluto tracciare un vero e proprio bilancio, ma ha preferito sottolineare il rapporto costruito con il club rossonero:

Amorim, successivamente, ha voluto analizzare i progressi della squadra, che nelle ultime settimane è cresciuta molto raccogliendo risultati positivi. Secondo il portoghese, i ragazzi stanno entrando sempre di più nei suoi meccanismi di gioco:

“Penso che sia normale, quando vinci ti senti più fiducioso e vai in allenamento con un umore migliore. Sento che adesso sono fiduciosi non solo per la vittoria ma anche per come giochiamo

Durante l'intervista, Amorim si è voluto soffermare anche su Chukwueze e Ramos, alle prese con alcuni infortuni e acciacchi. Amorim ha spiegato che lo stop di Ramos sarebbe legato ad una piccola rigidità muscolare:

“Chukwueze non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Per Gonçalo si tratta di uno stop precauzione, ha sentito rigidità al muscolo. Ma siamo preparati: concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è”.

L'allenatore portoghese ha poi parlato della partita di domai, dicendo che sarà molto diversa da quella contro il Salisburgo. Il club inglese, infatti, può contare molto sulle qualità nell'uno contro uno e su un ritmo più elevato rispetto a quello a cui siamo abituati in Serie A;

“Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, avranno più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti a questa partita, che sarà diversa da quella di Salisburgo”.

In chiusura, Amorim ha voluto spendere alcune parole sul giovane Cisse e su Camarda, che godono della fiducia di tutto l'ambiente rossonero:

“Cisse? È al 50% del potenziale. Lo vedo così. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocare, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo”.