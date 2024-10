Milan, Ambrosini: “Tonali riscoperto. Ricci? Ecco cosa penso”

Massimo Ambrosini , storico centrocampista del Milan , ora telecronista e opinionista, è stato intervistato da Luca Serafini , noto giornalista che spesso parla di Milan, sul canale YouTube di Milan Community TV. Ambrosini ha parlato anche del Milan e di cosa non va in questo momento ( QUI TUTTE LE PAROLE ). Ecco il passaggio sull'Italia, Ricci e Tonali .

Milan senti Ambrosini: "Ricci interessante". Belle parole per Tonali

"Il cambiamento repentino è stato quasi inaspettato. Siamo una squadra giovane con un allenatore intelligente. Abbiamo energia e qualità anche dove pensavo di non averne. Ricci è un giocatore interessante, Sandro (Tonali, ndr) lo abbiamo riscoperto ma sapevamo che tipo di giocatore fosse. Nelle ultime partite non abbiamo avuto Barella, che è il nostro miglior centrocampista. Abbiamo trovato un attaccante che è Retegui, un po' sottovalutato da tutti. È una squadra giovane e che ha entusiasmo. Anche dietro siamo completi. Non siamo cambiati dall'oggi al domani e siamo diventati il Brasile degli anni '70, però ora diamo quella sensazione che tu hai descritto bene".