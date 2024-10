Ex Milan, Spalletti esalta Tonali: “Immenso. È come una macchina”

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, in conferenza stampa

Ex Milan, Tonali straripante con l'Italia: e Spalletti lo elogia così

Su Sandro Tonali: "Tonali è quella roba lì, giocatore fortissimo, giocatore immenso direi per quello che sta facendo: ha fatto due rincorse al 90° con una frequenza di passo, una forza che è una roba veramente incredibile. La partita per lui può durare quanto gli pare: quando la accende va forte e quando la rimette in garage la macchina gli va forte un'altra volta".