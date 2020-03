Mihajlovic: “Ibrahimovic, ti saresti divertito di più al Bologna …”

NEWS BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ed ex allenatore del Milan nella stagione 2015-2016, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola sulla pandemia da coronavirus ma non soltanto.

Ecco, per esempio, cosa ha detto Mihajlovic su Zlatan Ibrahimovic, finito in un Milan in pieno caos quando, invece, avrebbe potuto scegliere il Bologna, mesi fa, per proseguire la sua carriera: “Non entro in casa d’altri. Ad Ibrahimovic avevo solo detto che a Bologna si sarebbe divertito più che a Milano, nonostante l’importanza del club e della città. Lo penso ancora. Ma ormai è andata così. A Zlatan augurerò sempre il meglio”.

Per le dichiarazioni integrali di Mihajlovic, che ha anche parlato dell’andamento del campionato di Serie A e di qualche singolo della sua squadra, continua a leggere >>>

