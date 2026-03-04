"Massimiliano ha raggiunto una qualità di esperienza tale che potrebbe andare in tutte le big europee. Potrebbe essere per lui una grandissima opportunità. Esperienza e qualità ne ha, una delle sue maggiori qualità per gestire una squadra così importante è avere un ottimo rapporto col gruppo. Non troverebbe nessuna difficoltà. E' intelligente, scaltro, preparato, non troverebbe difficoltà". Questo il pensiero dell'agente Giocondo Martorelli sulle voci che parlano di un interesse del Real Madrid per l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri.
Nel suo intervento a TMW Radio durante MaracanàMartorelli ha parlato anche del possibile sostituto al Milan: "De Zerbi? Gli serve l'opportunità di fare il suo calcio. Che possa sviluppare le sue idee. Potrebbe essere l'allenatore ideale di una big. Portarlo in Italia in una squadra medio-alta lo merita, per quello che è riuscito a fare in questi anni". Al momento restano solo voci quelle che accostano Allegri al Real Madrid. L'allenatore rossonero è concentrato sul derby di domenica sera.
