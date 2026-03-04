"Massimiliano ha raggiunto una qualità di esperienza tale che potrebbe andare in tutte le big europee. Potrebbe essere per lui una grandissima opportunità. Esperienza e qualità ne ha, una delle sue maggiori qualità per gestire una squadra così importante è avere un ottimo rapporto col gruppo. Non troverebbe nessuna difficoltà. E' intelligente, scaltro, preparato, non troverebbe difficoltà". Questo il pensiero dell'agente Giocondo Martorelli sulle voci che parlano di un interesse del Real Madrid per l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri.