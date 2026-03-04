"Si parla di Juve, ok che dovrebbe tornare in Italia. Ma la Juve ne deve portare 3-4 di quei giocatori lì, altrimenti non se ne esce. A partire dal portiere, altrimenti non cresci. La Juve ha riempito negli anni lo spogliatoio ma non ha creato una squadra. E' ora di smetterla, servono giocatori funzionali e spendere bene. E così si ragiona". Il giornalista Enzo Bucchioni parla così del possibile ritorno in Italia del centrocampista ex Sandro Tonali.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Bucchioni: “Se Allegri va al Real Madrid? Al Milan vedrei De Zerbi”
ULTIME MILAN NEWS
Bucchioni: “Se Allegri va al Real Madrid? Al Milan vedrei De Zerbi”
Il giornalista Enzo Bucchioni parla così del possibile interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. Opzione De Zerbi al Milan? Le parole a TMW Radio
LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. S'insinua un sospetto ...>>>
Nel suo intervento a TMW Radio spazio anche alle voci su Allegri e il Real Madrid: "Quella del 2021 era vera, disse di no. Si parlava lo scorso anno di Manchester United, ma lui non vuole andare all'estero, ha tutta la sua vita qui. Se non è cambiato così profondamente, andare in un posto dove ci sono più pressioni non so se voglia andarci". E chi andrebbe al Milan al suo posto? Bucchioni risponde così: "Ridico De Zerbi. Se si salva, la Fiorentina sarebbe una piazza per lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA