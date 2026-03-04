"Si parla di Juve, ok che dovrebbe tornare in Italia. Ma la Juve ne deve portare 3-4 di quei giocatori lì, altrimenti non se ne esce. A partire dal portiere, altrimenti non cresci. La Juve ha riempito negli anni lo spogliatoio ma non ha creato una squadra. E' ora di smetterla, servono giocatori funzionali e spendere bene. E così si ragiona". Il giornalista Enzo Bucchioni parla così del possibile ritorno in Italia del centrocampista ex Sandro Tonali .

Nel suo intervento a TMW Radio spazio anche alle voci su Allegri e il Real Madrid: "Quella del 2021 era vera, disse di no. Si parlava lo scorso anno di Manchester United, ma lui non vuole andare all'estero, ha tutta la sua vita qui. Se non è cambiato così profondamente, andare in un posto dove ci sono più pressioni non so se voglia andarci". E chi andrebbe al Milan al suo posto? Bucchioni risponde così: "Ridico De Zerbi. Se si salva, la Fiorentina sarebbe una piazza per lui".