Lo storico agente Silvano Martina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport svela i tentativi del Milan per Dzeko, il passato alla Roma e il legame d'amicizia con il padre dell'attaccante bosniaco. Ecco le sue parole.
L'ex portiere di Inter e Torino negli anni 70'/80', nonchè storico procuratore di Edin Dzeko, Silvano Martina, è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso della sua intervista sul quotidiano rosa ha svelato alcuni retroscena sul possibile approdo del attaccante bosniaco in rossonero, il quale è un noto tifoso del Milan.
Dzeko tra Roma e Milan: lo storico agente Martina rivela un retroscena
L'episodio, come raccontato da Martina, risale al 2015 quando Dzeko si trasferì alla Roma nonostante l'interesse di molti club, tra cui quello rossonero. Successivamente il Milan ci riprovò per Dzeko ma senza mai riuscirci. Proprio quell'accostamento dell'attaccante, ora alla Fiorentina, con i colori rossoneri permise a Martina di riallacciare i rapporti con il padre dell'attaccante bosniaco, Mito Dzeko, del quale Martina era stato grande amico in gioventù. Ecco le sue parole sul quotidiano rosa.