"Io amico del papà di Dzeko? Abitavamo a 150 metri e giocavamo a pallone insieme. Anni dopo il Milan trattò Edin e pensai che fosse suo figlio: chiamai Mito e riprendemmo l'amicizia. Nel 2015, Sabatini mi dice che ha bisogno di un attaccante forte se no a Roma l'avrebbero massacrato. Propongo Dzeko, si accende una sigaretta, aspira e mi dice: 'Chiamalo, lo compro'. Edin era a Spalato, io e Walter partimmo in auto da Milano per chiudere".