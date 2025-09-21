Dossena: “Napoli? Non pensavo diventasse coì importante. Ora equivale al Milan”

Il suo rimpianto più grande e il paragone fatto con le altre big, Milan incluso:"Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli. Quando si è giocatori si vuole sempre giocare, io all’epoca avevo 32 anni, ricordo che Bigon mi disse: 'Resta che puoi diventare importante anche nello spogliatoio'. Quella frase fu una pugnalata per me all’epoca perché volevo giocare ed essere protagonista e lottare contro la mia carta d'identità, ma tornassi indietro accetterei la proposta di Bigon. Non mi aspettavo che il Napoli diventasse davvero così importante perché adesso equivale a Juve, Inter e Milan".