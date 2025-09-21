Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Dossena: “Napoli? Non pensavo diventasse coì importante. Ora equivale al Milan”

INTERVISTE

Dossena: “Napoli? Non pensavo diventasse coì importante. Ora equivale al Milan”

Dossena: “Napoli? Non pensavo diventasse coì importante. Ora equivale al Milan” - immagine 1
Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Stile TV ha parlato del suo ex compagno ai tempi del Verona, Alberto Gilardino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare il Pisa, neopromossa, nel posticipo di lunedì sera. Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Stile TV ha parlato sia del suo ex compagno ai tempi del Verona, Alberto Gilardino (anche ex giocatore del Milan) che del Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Dossena e il paragone col Milan: "Ora il Napoli è importante come lui"

—  

"Oggi il Napoli ha un appeal importantissimo, lo stesso De Bruyne va via dal City e accetta Napoli senza battere ciglio. Lo stesso Conte 15 anni fa non avrebbe accettato Napoli, adesso invece il Napoli prende Lukaku, Conte, De Bruyne e fa la voce grossa in Italia".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot è davvero il pezzo che mancava: il centrocampista domina ed è fondamentale>>>

Il suo rimpianto più grande e il paragone fatto con le altre big, Milan incluso:"Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli. Quando si è giocatori si vuole sempre giocare, io all’epoca avevo 32 anni, ricordo che Bigon mi disse: 'Resta che puoi diventare importante anche nello spogliatoio'. Quella frase fu una pugnalata per me all’epoca perché volevo giocare ed essere protagonista e lottare contro la mia carta d'identità, ma tornassi indietro accetterei la proposta di Bigon. Non mi aspettavo che il Napoli diventasse davvero così importante perché adesso equivale a Juve, Inter e Milan".

Leggi anche
Costacurta: “Estupinan troppo criticato è in crescita”. Gli ricorda Theo: ecco perché
“Pulisic regina, Allegri Re, Rabiot e Modric i cavalli”: ecco la scacchiera di Hernanes

© RIPRODUZIONE RISERVATA