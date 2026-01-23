Andrea Marinozzi, giornalista sportivo di DAZN, è intervenuto nel nuovo video caricato sul proprio canale Youtube, parlando del Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha voluto analizzare la questione legata al modulo con 3 punte davanti, esprimendo un parere favorevole solo a gara in corso, ma non è tutto. Marinozzi ha voluto riservare alcune parole anche per il giovane esterno belga Alexis Saelemaekers, altro grande protagonista della stagione in positivo, am che forse dovrà saltare il big match contro a Roma di domenica.. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Marinozzi: “Milan a tre punte? Io dico si, ma solo a gara in corso, ecco perché”
Milan, ecco le dichiarazioni di Andrea Marinozzi sul Milan di Massimiliano Allegri: "Milan a tre punte? Sì, ma a gara in corso. Credo che questo Milan abbia trovato una struttura, un'identità definita. Abbiamo visto contro il Como ad esempio, l'importanza di uno come Saelemaekers è fondamentale, se si giocasse a tre davanti dovresti fare delle scelte, tenere fuori qualcuno di importante come il belga..".
