Giuffredi: “Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l’U23, nel Milan. Conte…”

Dopo il pareggio in Champions, le acque in casa Napoli sono più che agitate: le parole di Giuffrida contro Conte e il riferimento al Milan
Alessia Scataglini

Dopo il pareggio in Champions League del Napoli contro il Copenaghen, le acque non sono proprio del tutto tranquille, anzi. A dimostrare questa tesi sono state anche le parole di Mario Giuffredi che, intervistato dai microfoni di “Calcio Napoli 24”, ha criticato senza problemi Antonio Conte, allenatore dei partenopei. Ecco, di seguito, l sue parole, con un riferimento anche al Milan di Allegri:

"Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan. Bernasconi giocava nell'Atalanta U23 ed è titolare sia con Juric che con Palladino, nell'Inter gioca Pio Esposito, Gasperini ha messo un 2009 come Arena che l'anno prima era in C".

L’agente poi critica la gestione di Marianucci ed Ambrosino, entrambi rappresentati da Giuffredi: "Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Se è così, allora deve avere il coraggio di metterli in campo. Non uno spezzone ogni dieci anni! Altrimenti dica che non sono da Napoli e che vadano a farsi un percorso per dimostrarlo. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Poi però se non fanno nemmeno un minuto vuol dire che non sono serviti a niente".

