Marani: “Rinnovi di Maldini e Massara prima cosa da fare per RedBird”

Matteo Marani, intervenuto negli studi di 'Sky Sport 24', ha parlato dei rinnovi di Maldini e Massara, a suo dire la prima mossa che doveva fare la proprietà RedBird. Come noto, il prolungamento dell'accordo dovrebbe arrivare tra oggi e domani, ma comunque in ritardo rispetto alle previsioni. Queste le parole di Marani: "E' tardivo il rinnovo di Maldini e anche quello di Massara, era la prima cosa che doveva fare RedBird. Questi due dirigenti hanno fatto qualcosa di straordinario. dalla parte destra allo scudetto. A me piace molto il loro metodo di lavoro, non fanno mai polemica e pensano solo a portare risultati. Sono riuscito anche a svincolarsi dal peso degli agenti. Sono stati molto bravi, meritano il rinnovo, il Milan sono loro in questo momento". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.