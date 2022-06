Maldini e Massara, tra oggi e domani i rinnovi: poi avanti con il mercato

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sui rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara . Tra oggi e domani è previsto l'annuncio ufficiale dei due prolungamenti. Una volta messo nero su bianco, il Milan dovrà accelerare sul mercato onde evitare di perdere altri obiettivi come, ad esempio, è capitato negli ultimi giorni con Sven Botman . Il difensore olandese, infatti, ha accettato l'offerta del Newcastle .

Tornando ai rinnovi, si va verso la conclusione di un mese intenso. All'interno di esso ci sono state alcune divergenze tra i due dirigenti e il resto della società in merito a come rendere ancora più competitiva questa squadra. E' servito anche il diretto contatto tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini , con il proprietario di RedBird Capital Partners che si è sempre detto disponibile a dare continuità al progetto con gli attuali manager, compreso Gazidis.

Una volta chiusa del tutto la pratica Maldini-Massara, bisognerà accelerare sul mercato. Se poco prima si è parlato di Botman, un calciatore che potrebbe fare una fine simile a quella dell'olandese è Renato Sanches, altro calciatore del Lille che piace molto al Milan. Nonostante il forte interesse del PSG, i rossoneri sperano di chiudere la trattativa in tempi brevi. Ad oggi, gli unici nuovi acquisti sono quelli di Yacine Adli e Divock Origi. L'attaccante belga arriverà oggi a Milano e domani dovrebbe sostenere le visite mediche. Con questo acquisto il Milan ha voluto affidarsi, ancora una volta, ad un calciatore che arriva dalla Premier League in maniera tale da rendere ancora più competitiva questa squadra, specialmente in Champions League. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.