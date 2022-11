Marani: “Il Milan non solo non è crollato, è ripartito sempre”

I primi scampoli del campionato di Serie A ci ha consegnato un Napoli in grande spolvero, alle cui spalle c'è il Milan ; i rossoneri hanno lasciato per strada qualche punto di troppo, ma hanno sempre trovato una reazione ai momenti di difficoltà avuti nel corso della stagione.

Proprio in merito a questo aspetto si è espresso Matteo Marani, che in un intervento a SkySport24 ha detto la sua sul Diavolo; il noto giornalista ha riconosciuto ai ragazzi di Pioli di non essersi mai dati per vinti, rialzando la testa a seguito delle cadute rimediate. Di seguito le sue parole.