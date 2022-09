Milan, Marani: ”Pioli è cresciuto tanto, è diventato un allenatore vincente”

"La grande forza del Milan è l'ambiente. Non so se c'è una squadra così forte dal punto di vista mentale e di testa. L'anno scorso il Milan è stata l'unica squadra che non ha avuto lunghi momenti di crisi. Tutte le altre squadre li hanno avuti e i rossoneri no. Non è qualcosa di casuale, come non lo è la rimonta nel derby. Credo che parta tutto dall'ambiente. Se l'ambiente è sano tutti riescono a dare qualcosa in più. Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro, Pioli è cresciuto tanto ed è diventato un allenatore vincente. Il Milan è una della squadre più giovani della Serie A, ha tanto talento. E' arrivato Cardinale, che viene per fare sviluppo. Il Milan può svilupparsi e crescere per tornare ad essere un'importante realtà europea, oltre che italiana". Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>