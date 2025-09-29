Lichtsteiner: “Vi racconto quando Allegri ci fece una sfuriata indimenticabile”

Stephan Lichtsteiner , ex terzino della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' prima di Milan-Napoli , big match in programma stasera a San Siro alle ore 20:45. Ricordiamo che il terzino, ai tempi della Juventus, è stato allenato sia da Antonio Conte che da Massimiliano Allegri, ora allenatore del Milan alla sua seconda esperienza in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Lo svizzero ricorda l'arrabbiatura più pesante di Allegri: "A Crotone, aprile 2018. Nell’intervallo ci fece una sfuriata indimenticabile. Non era contento. Pareggiammo 1-1 e la settimana seguente perdemmo in casa con il Napoli, rischiando di compromettere lo scudetto. Ma dopo quel ko Max fu bravissimo, ci tranquillizzò dicendo che, se avessimo giocato al nostro livello, il titolo non ci sarebbe sfuggito. Altra lezione fondamentale: responsabilizzare i giocatori senza mettergli pressione. Certo, se i giocatori sono forti è meglio eh...".