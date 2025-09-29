Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' dell'impatto di Luka Modric e Kevin De Bruyne rispettivamente su Milan e Napoli
Milan-Napoli ha messo di fronte Modric e De Bruyne, i due grandi colpi del calciomercato estivo italiano. Il loro impatto nelle rispettive squadre è stato assolutamente positivo, a conferma della loro classe e della loro straordinaria professionalità. Modric, in particolare, sta stupendo tutti per la continuità fisica mostrata. Finora è sempre partito titolare in tutte le partite di campionato. Un dato incredibile, visti i 40 anni segnati sulla sua carta d'identità. Ai microfoni di 'Sky Sport' Roberto Donadoni - ex grande centrocampista rossonero - ha commentato l'impatto dei due fuoriclasse.
Milan-Napoli, Donadoni su Modric e De Bruyne
Sull'impatto di Modric e De Bruyne: "La cosa non mi stupisce, semmai qualche perplessità ci poteva essere per la condizione fisica visto che non sono più giovanissimi. Sono però dei professionisti esemplari e dei giocatori al di sopra di qualsiasi altro e con livello top".