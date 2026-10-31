Daniel Maldini sta vivendo un'annata molto positiva con addosso la maglia del Cagliari e, nonostante la sconfitta contro la Roma, ha voluto sottolineare quanto alla fiducia dell'ambiente sardo stia contribuendo alla sua crescita. L'ex attaccante del Milan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nel post partita, soffermandosi sul rapporto con l'allenatore e sul sostegno ricevuto dai compagni.

Ex Milan, le parole di Maldini

«A Cagliari sto trovando davvero tanta fiducia da parte di tutti: Mister, staff e compagni. So che posso sbagliare, ma questa fiducia rimane. Il mister mi lascia molto libero, questo per me è importante e mi fa rendere al meglio. Senza palla penso di essere migliorato, devo essere bravo anche a non scollegarmi e rimanere sempre in partita».

Dalle giovanili del Milan alla Sardegna

Nelle sue dichiarazioni post gara,ha voluto evidenziare l'importanza della fiducia ricevuta da tutto l'ambiente, un elemento che gli ha permesso di esprimersi con molta libertà e continuità, cosa non fatta fino ad ora:Cresciuto nel settore giovanile del Milan,ha esordito in prima squadra il 2 febbraio del 2020 a soli 18 anni nella gara contro ilLa sua esperienza con i rossoneri, però, è stata caratterizzata anche da momenti molto significativi come, ad esempio, il primo gol arrivato contro lonel settembre del 2021 e la vittoria dello scudetto nel 2022, conin panchina.

Un successo molto speciale per la famiglia Maldini, proprio perché Daniel è diventato il terzo componente della famiglia a conquistare il titolo di campione d'Italia con addosso la maglia rossonera, dopo il nonno Cesare e il padre Paolo.