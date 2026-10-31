Intervenuto nel post partita contro la Roma, l'ex Milan Daniel Maldini ha voluto spendere alcune parole sull'esperienza in Sardegna
Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video
Daniel Maldini sta vivendo un'annata molto positiva con addosso la maglia del Cagliari e, nonostante la sconfitta contro la Roma, ha voluto sottolineare quanto alla fiducia dell'ambiente sardo stia contribuendo alla sua crescita. L'ex attaccante del Milan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nel post partita, soffermandosi sul rapporto con l'allenatore e sul sostegno ricevuto dai compagni.
Ex Milan, le parole di MaldiniNelle sue dichiarazioni post gara, Maldini ha voluto evidenziare l'importanza della fiducia ricevuta da tutto l'ambiente, un elemento che gli ha permesso di esprimersi con molta libertà e continuità, cosa non fatta fino ad ora:
«A Cagliari sto trovando davvero tanta fiducia da parte di tutti: Mister, staff e compagni. So che posso sbagliare, ma questa fiducia rimane. Il mister mi lascia molto libero, questo per me è importante e mi fa rendere al meglio. Senza palla penso di essere migliorato, devo essere bravo anche a non scollegarmi e rimanere sempre in partita».
Dalle giovanili del Milan alla SardegnaCresciuto nel settore giovanile del Milan, Maldini ha esordito in prima squadra il 2 febbraio del 2020 a soli 18 anni nella gara contro il Verona. La sua esperienza con i rossoneri, però, è stata caratterizzata anche da momenti molto significativi come, ad esempio, il primo gol arrivato contro lo Spezia nel settembre del 2021 e la vittoria dello scudetto nel 2022, con Stefano Pioli in panchina.
Un successo molto speciale per la famiglia Maldini, proprio perché Daniel è diventato il terzo componente della famiglia a conquistare il titolo di campione d'Italia con addosso la maglia rossonera, dopo il nonno Cesare e il padre Paolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA