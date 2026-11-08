Il momento del Milan, tra alti e bassi in campionato e in Europa, continua a far discutere. Ad esprimere il proprio punto di vista è stato Nicola Legrottaglie, ex difensore di Milan e Juventus, intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare la situazione e il momento della squadra di Amorim.

Milan, le parole di Legrottaglie

"Alti e bassi, non è costante, non è una squadra ancora dominante come vorrebbe Amorim. Sta facendo fatica a compattare la rosa, quando lui cambia non riceve le risposte attese come successo giovedì. Sta lavorando da 4 mesi, bisogna dargli tempo. Ci sono giocatori da valutare, da capire se sono da Milan. Bisogna dare tempo alla squadra".

Secondoilha ancora ampi i margini di miglioramento e non ha raggiunto quella continuità di rendimento necessaria per imporsi al meglio. L'ex calciatore ha sottolineato le difficoltà dell'allenatore nel trovare delle risposte convincenti da parte di tutta la rosa, in particolare quando decide di modificare l'undici titolare con un turnover.

Nonostante le varie criticità, Legrottaglie non ha dubbi sulla possibilità dei rossoneri di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Secondo il suo pensiero, il Milan ha le qualità per restare in corsa fino all'ultima giornata, anche se il livello complessivo di tutta la rosa non sarebbe ancora quello delle grandi squadre del passato:

"Assolutamente sì, se la giocherà fino alla fine. Alcuni giocatori sono fortunati ad essere al Milan oggi, una squadra che ha sempre avuto calciatori fortissimi. Il livello in generale è più basso rispetto agli standard del Milan, anche se in certi frangenti lo cedi che è una squadra forte e ha giocatori bravi, penso a Gila, Pavlovic, Modric, Rabiot, Pulisic, Saelemaekers quando rientrerà… Forse mi aspettavo di più da Gonçalo Ramos, è stato pagato tanti soldi ma non ha grande efficacia. Io tra lui e Vlahovic avrei scelto tutta la vita il serbo"