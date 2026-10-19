Ignazio La Russa, Presidente del Senato, si oppone alla demolizione di San Siro: le sue parole e la strategia di Milan e Inter

Matteo Chini
- Milano
Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video

Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video

"In tantissime parti del mondo ci sono stadi anche a distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Questo può avvenire anche a Milano", inizia così l'intervista rilasciata da Ignazio La Russa ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Una prospettiva che potrebbe cambiare i piani di Mian e Inter, già convinte di abbattere il vecchio stadio per liberare l'area destinata al nuovo San Siro.

Nuovo San Siro, le parole del Presidente La Russa

Intervenuto a margine della commemorazione per l'83esimo anniversario del martirio di Norma Cossetto, il Presidente del Senato ha dichiarato che l'obiettivo del centrodestra è quello di bloccare l'abbattimento di San Siro.
"È giusto che ci sia un nuovo stadio, le società ne hanno diritto e ne ha diritto Milano. Allo stesso tempo, non vedo la necessità di abbattere San Siro. Io prevedo il futuro, se vince il centrodestra il vecchio San Siro resterà al fianco del nuovo stadio".
Ignazio La Russa sul nuovo San Siro

Il piano di Milan e Inter per la demolizione

Il progetto di Milan e Inter prevede che l’area diventi polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà parzialmente demolito per liberare spazio (come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti