"In tantissime parti del mondo ci sono stadi anche a distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Questo può avvenire anche a Milano", inizia così l'intervista rilasciata da Ignazio La Russa ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Una prospettiva che potrebbe cambiare i piani di Mian e Inter, già convinte di abbattere il vecchio stadio per liberare l'area destinata al nuovo San Siro.

Nuovo San Siro, le parole del Presidente La Russa

"È giusto che ci sia un nuovo stadio, le società ne hanno diritto e ne ha diritto Milano. Allo stesso tempo, non vedo la necessità di abbattere San Siro. Io prevedo il futuro, se vince il centrodestra il vecchio San Siro resterà al fianco del nuovo stadio".

Il piano di Milan e Inter per la demolizione

Intervenuto a margine della commemorazione per l'83esimo anniversario del martirio di Norma Cossetto, ilha dichiarato che l'obiettivo del centrodestra è quello diIl progetto diprevede che l’area diventi polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà(come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.