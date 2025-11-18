Inter-Milan, Tare: 'Da tifoso rossonero questa partita è speciale, ma...'

Pianeta Milan
Inter-Milan, Tare sul derby: “Per me è speciale. Spero sia uno spettacolo, ma queste partite…”

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro e valevole per la 12a giornata di campionato: le sue parole rilasciate a margine del Social Football Summit
Questa settimana sarà molto importante per Inter e Milan. Domenica sera le due squadre si affronteranno in un derby di Milano che si preannuncia come sempre denso e carico di emozioni. Entrambe le squadre vogliono vincere per rimanere nelle parti alte della classifica. Mister Massimiliano Allegri ha recuperato Rabiot, mentre ad oggi è ancora incerta la presenza in attacco di Gimenez.

Inter-Milan, le parole di Tare

A parlare delle emozioni del derby contro l''Inter è stato Igli Tare, direttore sportivo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a margine del Social Football Summit.

Sul derby: “Da tifoso del Milan da bambino per me è speciale, spero sarà uno spettacolo, ma queste sono partite che si vincono, non si giocano. Importante ma non fondamentale, il percorso è ancora molto lungo e ci sono ancora tante partite, sarà importante per dare più credibilità al nostro progetto. Allegri? Ci sentiamo parecchio, abbiamo un bellissimo rapporto quotidiano anche in campo, e una persona profonda e vive con emozione”.

