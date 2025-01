Inter-Milan, Trevisani: “Abraham? Se Morata non si sveglia…”

Milan, Abraham supera Morata? Leao dominante: ecco il parere di Trevisani

Poi Trevisani ha parlato del gol decisivo e della situazione in attacco del Milan: "Il 2-3? Ci vuole qualcuno che tagli come Leao, poi ci vuole chi riesce a darti una palla del genere. In Serie A forse ci riescono in cinque in questo momento. La palla di Pulisic è alla Luis Alberto. Sono convinto che Abraham, se Morata non si sveglia, possa soffiarli il posto. E' stata una partita bellissima, è stato più forte il Milan, che in attacco ne ha parecchi. Okafor via? Gioca bene in un modulo con due punte e non ha sfruttato il momento no di Leao con Fonseca. Mi ha un po' deluso".