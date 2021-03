Ibrahimovic: “Farò di tutto per il successo del Milan: qui mi sento a casa”

Milan, Ibrahimovic spende sempre parole dolci per te

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite, come noto, al Festival di Sanremo da stasera e fino alla finale di sabato 6 marzo sul palco del teatro ‘Ariston‘. Il centravanti nativo di Malmö, attualmente infortunato, ha rilasciato un’intervista a ‘TV Sorrisi e Canzoni‘ nella quale ha parlato della partecipazione alla famosa kermesse condotta da Amadeus.

“Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, voglio restituire il più possibile qualcosa al vostro Paese e non solo giocando a calcio – ha detto, sicuro, Ibrahimovic, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ online -. Futuro in tv? Al momento non è tra i miei pensieri“.

Ibrahimovic ha poi parlato anche della sua esperienza con il Diavolo, club in cui è arrivato nel 2010, andando via nel 2012 e tornandoci poco più di un anno fa: “Lavoro per il Milan e farò di tutto per far sì che il Milan abbia successo. Mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa“.

