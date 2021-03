Amadeus: “Mihajlovic a Sanremo? Lo ha voluto fortemente Ibrahimovic”

Mihajlovic e Ibrahimovic canteranno giovedì: le parole di Amadeus

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo che inizierà questa sera, ha parlato della partecipazione di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, alla kermesse in programma fino al prossimo 6 marzo sul palco del teatro ‘Ariston‘. Mihajlovic canterà ‘Io vagabondo‘ (1971) dei Nomadi, giovedì, in duetto con l’amico Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, il quale sarà ospite fisso nell’evento in Riviera.

“Mihajlovic? L’ha voluto fortemente Ibra – ha detto Amadeus, così come riferito da ‘gazzetta.it‘ – per raccontare la loro bella amicizia, come è nato il loro primo incontro”. Mihajlovic è serbo, Ibrahimovic è svedese di mamma croata e cattolica e padre bosniaco e musulmano. Condividono, i due, un passato duro, difficile. Da nomadi, appunto. Che hanno avuto la forza ed il coraggio di riscattarsi grazie al calcio.

"Ibrahimovic l'ho visto un po' preoccupato quando gli abbiamo chiesto di cantare – ha concluso Amadeus, ridendo – ma ci uniremo al coro anche io e Fiorello, vedrete che quartetto! Conoscerete un Ibra insolito, molto simpatico".