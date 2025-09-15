Gravina sul rigore negato in Milan-Bologna: “Si tratta di un errore evidente, ma…”

Intervenuto ai microfono di Radio Anch'io Sport ,il presidente della FICG, Gabriele Gravina, ha parlato del mancato rigore in Milan-Bologna

Intervenuto ai microfono di Radio Anch'io Sport , il presidente della FICG , Gabriele Gravina , ha speso alcune parole sull'episodio legato a Christopher Nkunku durante Milan-Bologna , match vinto dai rossoneri per 1-0 a San Siro grazie ad un gol di Luka Modric. Ricapitolando, il giovane attaccante, in area di rigore , viene prima atterrato da Lucumì . Successivamente, il francese si rialza ma viene fatto cadere da Freuler .Il rigore viene fischiato, ma annullato poco dopo grazie ad un richiamo del VAR (Fabbri). Oltre al mancato rigore, è da menzionare anche un cartellino rosso non fischiato a Lucumì ma dato ad Allegri per proteste. Ecco, di seguito, le parole del presidente della FIGC :

"Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro".