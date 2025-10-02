Pianeta Milan
Giordano: “Allegri? Bravissimo sia a difendere che attaccare. Sullo scudetto…”

Bruno Giordano
Intervistato dai microfoni del quotidiano 'La Nuova Sardegna', l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha parlato del Milan di Allegri
Intervistato dai microfoni del quotidiano 'La Nuova Sardegna', l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha rilasciato  delle dichiarazioni sulla sfida vinta dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Giordano: "Rispetto agli altri anni la lotta scudetto vede coinvolto anche il Milan"

"Rispetto agli altri anni la lotta scudetto vede coinvolte anche Juventus e Milan e forse anche la Roma. Tre squadre che si sono rinforzate. Per me Napoli ed Inter continuano ad essere favorite. Nonostante ciò che pensa Conte, è normale che gli azzurri, essendo campioni d'Italia, sono la formazione da battere, ma hanno una Champions da giocare e questo ruba energie, sia mentali che fisiche"

Su Allegri: "Se ha trasformato il Milan? Lui è un allenatore che lavora molto sulla fase difensiva, anche se in Italia sembra un disonore se prendi pochi gol. Rido quando sento parlare di calcio spettacolo. Perché il calcio è spettacolo sia quando difendi che quando attacchi. L'importante è fare bene le due fasi. Allegri è bravissimo, quest'anno è più motivato ed ha giocatori che hanno alzato il livello qualitativo dei rossoneri. Lo spettacolo lo fai solo attraverso i calciatori".

Sull'Inter: "In Italia non perdiamo il vezzo di giudicare subito. Una settimana una squadra è fenomenale, quella dopo no. Dare sentenze dopo cinque giornate è assurdo e poco credibile"

