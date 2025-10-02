Giordano: “Allegri? Bravissimo sia a difendere che attaccare. Sullo scudetto…”

Su Allegri: "Se ha trasformato il Milan? Lui è un allenatore che lavora molto sulla fase difensiva, anche se in Italia sembra un disonore se prendi pochi gol. Rido quando sento parlare di calcio spettacolo. Perché il calcio è spettacolo sia quando difendi che quando attacchi. L'importante è fare bene le due fasi. Allegri è bravissimo, quest'anno è più motivato ed ha giocatori che hanno alzato il livello qualitativo dei rossoneri. Lo spettacolo lo fai solo attraverso i calciatori".
Sull'Inter: "In Italia non perdiamo il vezzo di giudicare subito. Una settimana una squadra è fenomenale, quella dopo no. Dare sentenze dopo cinque giornate è assurdo e poco credibile"
