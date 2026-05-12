Daniele Garbo, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e, interpellato proprio su questa questione, ha fornito la sua impressione. "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, DS, allenatore e giocatori. È un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto", ha dichiarato Garbo. "Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions", ha poi chiosato il giornalista. In effetti, molti giocatori del Milan in questa stagione hanno dimostrato di non essere di quel livello lì.