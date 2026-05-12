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Garbo: “Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti: DS, allenatore, giocatori”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, con il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani
Il giornalista sportivo Daniele Garbo, parlando del momento del Milan, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sette partite, è stato piuttosto duro con chiunque lavori nel club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni a 'TMW Radio'
Daniele Triolo Redattore 

A lungo in corsa per lo Scudetto con l'Inter, da metà marzo in avanti il Milan di Massimiliano Allegri ha psicologicamente mollato e, staccando la spina, è stato capace di perdere cinque partite (contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e l'ultima contro l'Atalanta) nelle ultime sette (solo quattro punti, una vittoria a Verona e un pari contro la Juventus).

Tanto che il Milan, che sembrava aver blindato la qualificazione in Champions League ormai da settimane, ha rimesso tutto in discussione. Ora la classifica di Serie A recita: Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Se il campionato finisse oggi, il Diavolo sarebbe in Champions per via degli scontri diretti con i giallorossi (1-0 e 1-1). Ma Mike Maignan e compagni non devono mollare proprio ora.

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Per approdare in Champions, il Milan dovrà fare 6 punti su 6 contro Genoa, in trasferta e Cagliari, in casa. Meno dell'intera posta in palio, infatti potrebbe non bastare per staccare il pass per il torneo continentale. Comunque vadano a finire le ultime due partite di campionato, c'è la forte sensazione che molto potrebbe cambiare in casa rossonera. Magari tra i dirigenti (è a rischio la figura dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, così come quella del direttore sportivo Igli Tare); forse per quanto concerne il tecnico.

Daniele Garbo, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e, interpellato proprio su questa questione, ha fornito la sua impressione. "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, DS, allenatore e giocatori. È un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto", ha dichiarato Garbo. "Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions", ha poi chiosato il giornalista. In effetti, molti giocatori del Milan in questa stagione hanno dimostrato di non essere di quel livello lì.

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