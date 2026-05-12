Per approdare in Champions, il Milan dovrà fare 6 punti su 6 contro Genoa, in trasferta e Cagliari, in casa. Meno dell'intera posta in palio, infatti potrebbe non bastare per staccare il pass per il torneo continentale. Comunque vadano a finire le ultime due partite di campionato, c'è la forte sensazione che molto potrebbe cambiare in casa rossonera. Magari tra i dirigenti (è a rischio la figura dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, così come quella del direttore sportivo Igli Tare); forse per quanto concerne il tecnico.
Daniele Garbo, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e, interpellato proprio su questa questione, ha fornito la sua impressione. "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, DS, allenatore e giocatori. È un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto", ha dichiarato Garbo. "Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions", ha poi chiosato il giornalista. In effetti, molti giocatori del Milan in questa stagione hanno dimostrato di non essere di quel livello lì.
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