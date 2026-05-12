Questi risultati, inevitabilmente, hanno messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. "Io un altro anno glielo darei - ha spiegato Giuliano Giannichedda, durante la trasmissione 'Maracanà' su 'TMW Radio' -. Con il materiale che ha sta facendo il campionato che doveva fare. Visto anche il potenziale offensivo che ha".
L'ex centrocampista, in Serie A, di Udinese, Lazio, Juventus e Livorno, ha poi chiosato: "Sicuramente poteva fare meglio, ma basta guardare i giocatori che ha. È chiaro che poi i valori vengono fuori, poi nel momento chiave ti viene meno il giocatore più importante".
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