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Giannichedda: “Milan, un altro anno ad Allegri lo darei. Poteva fare meglio, ma guardate i giocatori che ha”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Giuliano Giannichedda, ex calciatore in Serie A, ha parlato del difficile momento del Milan di Massimiliano Allegri in campionato, con i rossoneri che rischiano di buttare via una qualificazione in Champions League praticamente già conquistata
Daniele Triolo Redattore 

Dal 15 marzo scorso, giorno di Lazio-Milan 1-0 a domenica 11 maggio, giorno di Milan-Atalanta 2-3, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha totalizzato cinque sconfitte: oltre quelle contro biancocelesti e nerazzurri, i k.o. sono arrivati anche contro Napoli, Udinese e Sassuolo.

Rossoneri, dunque, in rottura prolungata e capace di cogliere soltanto 4 punti in queste 7 partite, passando dalla lotta Scudetto con l'Inter a rimettere in gioco una qualificazione in Champions League praticamente conquistata. Ora la Juventus è davanti al Milan, la Roma è a pari punti e il Como spinge appena 2 lunghezze dietro.

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Questi risultati, inevitabilmente, hanno messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. "Io un altro anno glielo darei - ha spiegato Giuliano Giannichedda, durante la trasmissione 'Maracanà' su 'TMW Radio' -. Con il materiale che ha sta facendo il campionato che doveva fare. Visto anche il potenziale offensivo che ha".

L'ex centrocampista, in Serie A, di Udinese, Lazio, Juventus e Livorno, ha poi chiosato: "Sicuramente poteva fare meglio, ma basta guardare i giocatori che ha. È chiaro che poi i valori vengono fuori, poi nel momento chiave ti viene meno il giocatore più importante".

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