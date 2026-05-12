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D’Amico-Milan? Percassi (AD Atalanta): “Normale sia corteggiato. Il rapporto potrebbe concludersi”

Luca Percassi, amministratore delegato Atalanta
Si parla molto in questi giorni della possibilità che Tony D'Amico subentri come nuovo direttore sportivo del Milan al posto di Igli Tare: ecco cosa ha detto Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sul suo dirigente a 'Sky Sport'
Daniele Triolo Redattore 

Sono giorni caldi, roventi in casa Milan. Circola, infatti, con insistenza, una voce che vorrebbe Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, scontento dell'operato del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare e quindi intenzionato a sostituirlo. Con chi? Con un suo vecchio pallino, Tony D'Amico.

L'AD del Milan, come si ricorderà, aveva già cercato di convincere D'Amico a lasciare l'Atalanta per il Diavolo già la scorsa estate, ma senza esito. Da qui - dopo una trattativa quasi chiusa e poi mandata a monte con Fabio Paratici - era arrivata la 'virata' su Tare, che era libero sul mercato e più facile da raggiungere.

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Ma evidentemente Furlani non ha mai smesso di pensare a D'Amico, il quale, nell'eventualità in cui il vulcanico AD dovesse far fuori anche il tecnico Massimiliano Allegri, potrebbe arrivare in coppia con un altro pensiero fisso di Furlani, ovvero Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna.

Ma quante chance ci sono di poter arrivare a D'Amico dodici mesi dopo il primo tentativo? A sentire Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, decisamente molte di più rispetto all'estate 2025. “Con D’Amico ho un rapporto personale straordinario”, ha spiegato, in principio, Percassi a 'Sky Sport'.

A Bergamo al suo posto potrebbe arrivare Giuntoli, ex Napoli e Juventus

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Poi, però, ha continuato così: “Con lui l’Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest’anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all’altezza”.

Strada spianata, quindi, per Milan e Roma, che corteggiano D'Amico. Vedremo chi la spunterà. Il suo sostituto a Bergamo? Si vocifera di Cristiano Giuntoli, ex Napoli e Juventus. Percassi ha risposto così: “Vedremo se il matrimonio si potrà realizzare. Se così fosse saremmo molto contenti. È uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori, ma sono consapevole che ha tante squadre che lo chiamano”.

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