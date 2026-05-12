Ma quante chance ci sono di poter arrivare a D'Amico dodici mesi dopo il primo tentativo? A sentire Luca Percassi , amministratore delegato dell'Atalanta, decisamente molte di più rispetto all'estate 2025 . “Con D’Amico ho un rapporto personale straordinario”, ha spiegato, in principio, Percassi a 'Sky Sport'.

Poi, però, ha continuato così: “Con lui l’Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest’anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato . Mancano due partite, il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all’altezza”.

Strada spianata, quindi, per Milan e Roma, che corteggiano D'Amico. Vedremo chi la spunterà. Il suo sostituto a Bergamo? Si vocifera di Cristiano Giuntoli, ex Napoli e Juventus. Percassi ha risposto così: “Vedremo se il matrimonio si potrà realizzare. Se così fosse saremmo molto contenti. È uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori, ma sono consapevole che ha tante squadre che lo chiamano”.