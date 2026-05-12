Per l'ex attaccante rossonero, il Milan ha subito troppi cambiamenti in società e ha pochi giocatori importanti. "C'è solo Luka Modrić con un certo carisma e status", ha spiegato il classe 1969. Che, poi, ha sentenziato: "Servono una società ed una squadra da Milan". E come dargli torto. La qualificazione in Champions League per la prossima stagione non è ancora sfumata, ma per Simone il Como di Cesc Fàbregas - per il gioco e per il progetto che ha - meriterebbe di andarci più dei rossoneri e anche della Juventus. Il Diavolo, battendo Genoa e Cagliari, si qualificherebbe ma dovrà passare - molto probabilmente - per il ritiro. Il quale, ha chiosato Simone, "è sempre una scelta di prevenzione".