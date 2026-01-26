Garbo duro: 'Roma-Milan? Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo'

Pianeta Milan
Roma-Milan, Garbo critica: “Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo. Scudetto? Può perderlo solo l’Inter”

Daniele Garbo, giornalista, ha parlato del pareggio tra Roma e Milan e della lotta Scudetto in onda su 'TMW Radio'. Ecco le sue dichiarazioni
Nella giornata di oggi il giornalista Daniele Garbo ha commentato in onda su 'TMW Radio' i temi che lascia la 22^ giornata di Serie A. Tra questi non poteva mancare un commento al pareggio del Milan di Massimiliano Allegri a Roma e un pensiero sulla lotta Scudetto, in cui l'Inter di Chivu sembra essere la favorita assoluta. Ecco, dunque, le sue parole.

Il Milan non ti ha convinto quindi? "Ieri ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".

Quella dell'Inter è una spallata al campionato? "Solo l'Inter può perdere questo scudetto. È vero che in passato abbiamo assistito a grandi rimonte, ma questa squadra al momento è superiore a tutte, soprattutto calcolando che ad ora l'avversaria principale è un Milan che a Roma è apparso molto modesto nel primo tempo".

