Garbo duro: 'Roma-Milan? Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo'

Daniele Garbo, giornalista, ha parlato del pareggio tra Roma e Milan e della lotta Scudetto in onda su 'TMW Radio'. Ecco le sue dichiarazioni
Nella giornata di oggi il giornalista Daniele Garbo ha commentato in onda su 'TMW Radio' i temi che lascia la 22^ giornata di Serie A. Tra questi non poteva mancare un commento al pareggio del Milan di Massimiliano Allegri a Roma e un pensiero sulla lotta Scudetto, in cui l'Inter di Chivu sembra essere la favorita assoluta. Ecco, dunque, le sue parole.
Roma-Milan e Scudetto, ecco le parole di Garbo
Il Milan non ti ha convinto quindi? "Ieri ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".