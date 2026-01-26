Garbo duro: 'Roma-Milan? Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo'

Roma-Milan e Scudetto, ecco le parole di Garbo

Il Milan non ti ha convinto quindi? "Ieri ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".