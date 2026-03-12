"A quel punto, prendo la palla al balzo, e, tramite una sua guardia, riesco a parlare con Berlusconi e gli chiedo: «Ma io come ad del Milan sono equiparato ad un ministro?». Lui mi risponde di sì. E gli dico che se prendiamo Nesta vinciamo la Champions, se vinciamo la Champions faremo molti ricavi. Berlusconi, un po' per stanchezza visto che erano le 4 di notte, mi fa capire che posso prenderlo. Arriva Nesta e vinciamo la Champions League che rimarrà sempre nel mio cuore. Il piacere di battere l'Inter in semifinale e poi la Juventus in finale è qualcosa che forse non succederà mai più. E Nesta ci ha dato una grande mano".