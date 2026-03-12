Pianeta Milan
Galliani su Nesta: “Quando è arrivato lui vincemmo la Champions League”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha voluto raccontare degli aneddoti legati all'arrivo di Nesta a Milano...
Alessia Scataglini
Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Arrigo Sacchi, ha voluto raccontare alcuni retroscena legati alla trattativa che portò Ibrahimovic a Milano. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Galliani su Nesta

Su Nesta: "Ero in Sardegna e prendevo un caffè tutte le mattine con il presidente della Lazio, Cragnotti. Con lui avevo raggiunto un accordo per Nesta per una cifra importantissima, 60 miliardi delle vecchie lire, ma Berlusconi mi disse di no. Quella notte Berlusconi era a Copenaghen con altri primi ministri. Vedo al tg un'intervista al presidente in cui gli chiedono se i suoi ministri sono liberi di muoversi e lui risponde che i ministri, nel rispetto del budget, possono muoversi come meglio credono".

"A quel punto, prendo la palla al balzo, e, tramite una sua guardia, riesco a parlare con Berlusconi e gli chiedo: «Ma io come ad del Milan sono equiparato ad un ministro?». Lui mi risponde di sì. E gli dico che se prendiamo Nesta vinciamo la Champions, se vinciamo la Champions faremo molti ricavi. Berlusconi, un po' per stanchezza visto che erano le 4 di notte, mi fa capire che posso prenderlo. Arriva Nesta e vinciamo la Champions League che rimarrà sempre nel mio cuore. Il piacere di battere l'Inter in semifinale e poi la Juventus in finale è qualcosa che forse non succederà mai più. E Nesta ci ha dato una grande mano".

