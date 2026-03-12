Zazzaroni: 'Credo che a breve Giorgio Furlani uscirà di scena dal Milan'

Pianeta Milan
Zazzaroni shock: “Credo che a breve Furlani uscirà di scena dal Milan”, poi l’annuncio su Kean

Dall'operazione Kean-Milan al possibile addio di Giorgio Furlani: l'intervento di Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ai microfoni di 'TmwRadio'
Nelle ultime ore il nome di Moise Kean è tornato in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ne avrebbe parlato a pranzo direttamente con l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Proprio la posizione di quest'ultimo, tuttavia, potrebbe essere in bilico. Vediamo cosa sta succedendo intorno alla dirigenza del Diavolo.

Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan nel suo intervento a 'TmwRadio'. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha parlato del futuro di Furlani e delle reali possibilità di vedere il bomber della Fiorentina in maglia rossonera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, Zazzaroni su Furlani e Kean

Su Kean: "Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 mln, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla".

Su Furlani: "Le società sono in mano a gente che di calcio capisce molto poco. Credo che a breve Giorgio Furlani uscirà di scena dal Milan. Elliott è uscito e Cardinale ha altre idee, l'amministratore delegato dovrebbe diventare quello delle ATP Finals, Calvelli. Per Tare sarebbe anche piacevole, visto che quando Tare non va a Milanello Furlani va a Milanello. Sono questi rapporti".

Sulla stagione del Milan: "Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale”.

