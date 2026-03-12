Zazzaroni: 'Credo che a breve Giorgio Furlani uscirà di scena dal Milan'

Milan, Zazzaroni su Furlani e Kean — Su Kean: "Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 mln, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla".

Su Furlani: "Le società sono in mano a gente che di calcio capisce molto poco. Credo che a breve Giorgio Furlani uscirà di scena dal Milan. Elliott è uscito e Cardinale ha altre idee, l'amministratore delegato dovrebbe diventare quello delle ATP Finals, Calvelli. Per Tare sarebbe anche piacevole, visto che quando Tare non va a Milanello Furlani va a Milanello. Sono questi rapporti".

Sulla stagione del Milan: "Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale”.