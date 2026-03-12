Milan, le parole di Galliani su Sacchi

Sulla squadra di Sacchi: "Partirei da Sacchi. Per Berlusconi la cosa fondamentale era giocare bene. L'anno prima facciamo un'amichevole con il Parma e vediamo giocare bene gli emiliani. In Coppa Italia peschiamo il Parma, che viene a vincere a Milano giocando di nuovo molto bene. Berlusconi mi chiede: «Il Parma ha giocatori più bravi di quelli del Milan?», io ovviamente rispondo di no. «E allora perché giocano meglio di noi», insiste il presidente. Io gli rispondo: «Boh, si vede che avranno un buon allenatore». Il Milan passa come secondo in quel girone di Coppa Italia che viene vinto dal Parma. Agli ottavi peschiamo nuovamente il Parma che torna a Milano e ci batte per la seconda volta. A quel punto pensiamo che non sia un caso".