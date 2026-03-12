Pianeta Milan
Galliani: “Il Milan di Berlusconi pensava in grande grazie a lui. Sacchi faceva…”

Milan, Adriano Galliani a 'Colpo da Maestro': le sue parole sul Milan di Silvio Berlusconi, squadra che ha fatto la storia
Alessia Scataglini
Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Silvio Berlusconi. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:

Sul Milan di Berlusconi: "Quel Milan pensava in grande perché aveva un presidente come Silvio Berlusconi. Questa cosa l'ha trasmessa alla società, agli allenatori e ai giocatori. Se penso a quando abbiamo scelto Sacchi, la gente diceva che eravamo matti. Arrigo faceva giocare bene le sue squadre, ma era un allenatore che nell'anno prima di venire al Milan non aveva conquistato la promozione dalla Serie B con il Parma. Di Capello si diceva che era il cocco di Berlusconi perché Fabio non allenava da anni e faceva altro. Il terzo colpo è stato Ancelotti che lo chiamavano il 'perdente di successo' perché nei due anni precedenti al Milan era alla Juve e arrivò secondo per due volte".

