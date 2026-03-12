Sul Milan di Berlusconi: "Quel Milan pensava in grande perché aveva un presidente come Silvio Berlusconi. Questa cosa l'ha trasmessa alla società, agli allenatori e ai giocatori. Se penso a quando abbiamo scelto Sacchi, la gente diceva che eravamo matti. Arrigo faceva giocare bene le sue squadre, ma era un allenatore che nell'anno prima di venire al Milan non aveva conquistato la promozione dalla Serie B con il Parma. Di Capello si diceva che era il cocco di Berlusconi perché Fabio non allenava da anni e faceva altro. Il terzo colpo è stato Ancelotti che lo chiamavano il 'perdente di successo' perché nei due anni precedenti al Milan era alla Juve e arrivò secondo per due volte".