Su Massimiliano Allegri : "Allegri penso che sia un grandissimo allenatore. Ha una capacità di trarre il massimo da ogni situazione unica, ha un'intelligenza fuori dal normale. Se mi voleva alla Juve? C'è stato qualcosa (ride, n.d.r.). Ho visto un Milan in grande salute e un'Inter un po' appannata. Vincere lo scudetto sarà difficile, ma sicuramente gli daranno del filo da torcere fino alla fine"

«Il grande Milan è stato uno: quello di Berlusconi»

Su qual è stato il miglior Bonaventura: "A Bergamo ero più giovane, coraggioso e incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è il momento in cui mi sono divertito di più. Il grande Milan è stato uno: quello di Berlusconi. Mi sarebbe piaciuto vincere di più, dato che sono rimasto sei anni, però non ho rimpianti perché giocare in una squadra così importante è stato comunque bellissimo".