Su Massimiliano Allegri: "Allegri penso che sia un grandissimo allenatore. Ha una capacità di trarre il massimo da ogni situazione unica, ha un'intelligenza fuori dal normale. Se mi voleva alla Juve? C'è stato qualcosa (ride, n.d.r.). Ho visto un Milan in grande salute e un'Inter un po' appannata. Vincere lo scudetto sarà difficile, ma sicuramente gli daranno del filo da torcere fino alla fine"
Su Luka Modric: "Modric è un fuoriclasse. Giocare al Milan ti aiuta a mantenere quel fuoco che ti serve per giocare a calcio".
«Il grande Milan è stato uno: quello di Berlusconi»—
Su qual è stato il miglior Bonaventura: "A Bergamo ero più giovane, coraggioso e incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è il momento in cui mi sono divertito di più. Il grande Milan è stato uno: quello di Berlusconi. Mi sarebbe piaciuto vincere di più, dato che sono rimasto sei anni, però non ho rimpianti perché giocare in una squadra così importante è stato comunque bellissimo".
Sui playoff della Nazionale: "L'Italia ha del talento e giocatori bravi. Gattuso sa entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, lo conosco: so cosa può trasmettere. La Nazionale deve fare le cose semplici e far giocare i migliori. Io ci credo. Non sono d'accordo con chi dice che non abbiamo talento".
