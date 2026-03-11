Milan, Serafini: 'Inter fuori dalla Champions è un vantaggio per le energie'

Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…
Quanto incide il fatto che l’Inter non abbia più la Champions League da giocare? "Incide parecchio. Negli ultimi anni l’Inter è spesso arrivata a fine stagione sulle gambe. Anche con Simone Inzaghi è successo: qualche passaggio a vuoto nel finale si è visto. L’anno scorso è stato l’esempio più evidente, con un calo nel finale tra campionato, Champions e altri impegni. Quest’anno invece l’eliminazione dalla Champions può diventare quasi un vantaggio: con meno partite è più facile gestire le energie e arrivare fino in fondo senza cali".
Quindi, in definitiva, l’Inter resta la favorita? "Sì, onestamente credo che sia molto difficile che l’Inter perda abbastanza punti da farsi rimontare. Nel calcio abbiamo visto di tutto, quindi mai dire mai. Ma oggi mi sembra davvero complicato pensare a un recupero completo del Milan".
