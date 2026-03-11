Milan, Serafini: 'Inter fuori dalla Champions è un vantaggio per le energie'

Dopo la vittoria nel derby il Milan può davvero riaprire la corsa scudetto, riducendo il distacco di sette punti dall’Inter? "Ridurlo magari sì, magari a cinque o quattro punti. Ma bisogna essere realisti: l’Inter ha tritato tutte le squadre della seconda parte della classifica. Negli scontri con le big ha avuto più difficoltà, ma dalla terza posizione in giù vince quasi sempre. Con i numeri che ha fatto finora è difficile pensare che perda così tanti punti nelle ultime dieci giornate. Inoltre dall’altra parte c’è un Milan che con le grandi ha fatto bene ma con le piccole ha perso troppi punti. Per questo, ad oggi, credo che la corsa scudetto sia molto complicata da riaprire".