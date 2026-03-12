Pianeta Milan
Galliani: “Ibrahimovic-Milan? Credevo fosse impossibile, poi sono andato a Barcellona”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha voluto raccontare alcuni retroscena che hanno portato Ibrahimovic a Milano ...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Arrigo Sacchi, ha voluto raccontare alcuni retroscena legati alla trattativa che portò Ibrahimovic a Milano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Galliani su Ibrahimovic

SuIbrahimovic: "Ero a Barcellona con il presidente del Barça e con Mino Raiola. L'anno prima Ibra era stato preso dagli spagnoli dall'Inter per una cifra enorme. Credevo fosse impossibile prenderlo dopo appena un anno. A pochi giorni dalla fine del mercato, Raiola mi chiama e mi dice di andare a Barcellona perché si poteva fare".

Galliani ha poi aggiunto: "Vado a Barcellona e inizio una grande battaglia per prendere Ibra e alla fine riesco a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Devo convincere Ibra e vado a casa sua dove ci sono anche la moglie e i figli. La moglie esce al mattino, torna nel primo pomeriggio e mi ritrova lì. Ibra le disse che fino a quando non avessi firmato con il Milan io non me ne sarei andato da casa loro. Zlatan poi ha firmato e quell'anno abbiamo vinto lo scudetto".

