Ferri: “Con Rabiot il Milan è aumentato di valore, ma non è al livello del…”

L'ex calciatore e oggi tecnico Giacomo Ferri ha parlato del centrocampo del Milan, facendo riferimento a Modric e Rabiot
Ospite della trasmissione "Maracanà" su TMW Radio, l'ex calciatore e oggi tecnico Giacomo Ferri ha espresso la sua opinione confrontando due mostri sacri del centrocampo e analizzando il nuovo reparto del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ferri: "Il Milan è in costruzione ma non ha ancora la qualità del Napoli"
—
Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno?
"Tutti e due, chi per un motivo, chi per l'altro. Sono arrivati in due contesti diversi, dove alla fine saranno importanti. Sono stati presi dalle società per questo, per incidere. Modric, nonostante l'età, mi piace tantissimo. Avrà anche 39 anni, ma lui sa leggere ancora bene le azioni e non deve correre tanto. Incideranno con modi diversi e obiettivi diversi. Sono due fuoriclasse, due extraterresti. De Bruyne ha vinto tutto anche lui. Il Milan è in costruzione, tutti andranno da Modric, mentre De Bruyne entra in uno spogliatoio già fatto, con altri giocatori di personalità".