Ferri: “Con Rabiot il Milan è aumentato di valore, ma non è al livello del…”

L'ex calciatore e oggi tecnico Giacomo Ferri ha parlato del centrocampo del Milan, facendo riferimento a Modric e Rabiot

"Tutti e due, chi per un motivo, chi per l'altro. Sono arrivati in due contesti diversi, dove alla fine saranno importanti. Sono stati presi dalle società per questo, per incidere. Modric, nonostante l'età, mi piace tantissimo. Avrà anche 39 anni, ma lui sa leggere ancora bene le azioni e non deve correre tanto. Incideranno con modi diversi e obiettivi diversi. Sono due fuoriclasse, due extraterresti. De Bruyne ha vinto tutto anche lui. Il Milan è in costruzione, tutti andranno da Modric, mentre De Bruyne entra in uno spogliatoio già fatto, con altri giocatori di personalità".