Ferrara: “Walker può fare tranquillamente un doppio ruolo, porta anche esperienza”

Dopo la pesante sconfitta del Milan contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, un 2-0 maturato soprattutto a causa di un secondo tempo disastroso, Ciro Ferrara a fine gara, ha parlato del probabile arrivo di Walker in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ferrara: "Walker è un grande campione, che arriva in Italia in un'età un po' avanzata e questo è l'unico dispiacere"

Le parole di Ciro Ferrara sull'arrivo di Walker: "Walker deve portare esperienza anche all’interno dello spogliatoio: mi sembra di rivedere anche l'importanza di Ibra la seconda volta che è tornato. È un altro giocatore, un grande campione, che arriva in Italia in un’età un po’ avanzata e questo è l'unico dispiacere. Walker può fare tranquillamente un doppio ruolo: ha giocato sia da terzino che da centrale." LEGGI ANCHE: Milan-Girona, probabili formazioni: Pulisic non recupera? I piani di Conceicao>>>