Milan-Girona, probabili formazioni: Conceicao sorprende? Le opzioni

Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, alle ore 21:00, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Girona di Michel, valido per la 7^ giornata della prima fase della Champions League 2024/2025. I rossoneri hanno in mano la possibilità di arrivare tra le prime otto della maxi classifica, che vorrebbe dire ottavi di finale senza passare ai playoff. Ecco le probabili formazioni di Milan-Girona. IL PUNTO SUL GIRONA>>>