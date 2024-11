Ex Milan, Tonali: “Shevchenko? Ho un ricordo ben preciso”

A Coverciano è andata in scena la cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno fatto la storia del calcio. Nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale sono assegnati i premi della XII edizione. Come riportato da Tuttomercatoweb, come campione straniero il premio è andato a una leggenda del Milan, ovvero Andriy Shevchenko . Presente all'evento anche l'ex rossonero Sandro Tonali . Ecco le sue parole sempre da TMW.

Ex Milan, Tonali: parole d'amore per Shevchenko. Ecco il ricordo

"De Rossi un'ispirazione? Assolutamente, forse più per Pisilli che per me, ma tutti ammiriamo De Rossi. L'ho conosciuto anche di persone e io l'ho ammirato come calciatore e come persona. Andriy Shevchenko? La prima volta che l'ho visto è stato a San Siro col Pallone d'Oro, ho sempre quel ricordo e non lo cambio con nessun altro, fa sempre un certo effetto".