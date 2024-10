Ex Milan, Dovbyk esalta Shevchenko: “Il migliore della storia del nostro Paese”

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan

Artem Dovbyk , attaccante della Roma , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A su Andriy Shevchenko , ex centravanti del Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Artem Dovbyk su Andriy Shevchenko

"Tutti conoscono Shevchenko in Ucraina, è il migliore della storia nel nostro paese, ha vinto il Pallone d'Oro. Mi ha dato dei consigli quando allenava la Nazionale. Più avanti, ho usato quelle parole per essere più aggressivo, forte e affamato in area di rigore".