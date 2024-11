Ex Milan, Tonali: “I tifosi mi stringevano la mano, questo mi ha colpito”

Ha poi concluso parlando di cosa serve per competere in Inghilterra e sugli obbiettivi che si è posto: "Bisogna essere super, una squadra anche con giocatori fortissimi può non essere al top. Dobbiamo essere sempre al 100%, i limiti non li conosciamo neanche noi. Puoi vincere o perdere sia con la prima che con l'ultima in classifica, per questo non ci poniamo limiti."L'obiettivo prima del rientro era giocare il più possibile, sapevo che non sarebbe stato semplice. Per ora l'ho fatto nel modo migliore, anche con la Nazionale che era un altro mio grande obiettivo. Per me comunque resta lo stesso: giocare e fare il meglio possibile per cercare di vincere qui. Siamo ai quarti della Coppa, quello è un nostro obiettivo. Lo scorso anno non ci è andata bene, ma quello resta un nostro grande obiettivo".