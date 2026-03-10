Ex Milan, Simic: 'Inzaghi con le ragazze era il numero uno'

Milan, l'intervista a Dario Simic

IL RETROSCENA SULLA JUVENTUS: "Dico una cosa che sanno in pochi: prima di giocare per Inter e Milan, sono stato vicino alla Juventus. Nel 1996 sono stato in ufficio con la Triade. Io, Moggi, Giraudo e Bettega. Stavo per firmare. Poi la mia famiglia ha deciso che era meglio non andare: avevo vent'anni, era ancora tempo della guerra. Sono venuto in Italia dopo il Mondiale '98".