Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Rui Costa: “Ringrazio Bruno Lage, ma è arrivato il momento di cambiare”

INTERVISTE

Ex Milan, Rui Costa: “Ringrazio Bruno Lage, ma è arrivato il momento di cambiare”

Manuel Rui Costa
L'ex Milan, Manuel Rui Costa, attuale DS del Benfica, ha parlato in conferenza stampa della squadra dopo l'esonero dell'allenatore Bruno Lage
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex stella del Milan, Manuel Rui Costa, attuale direttore sportivo del Benfica, ha parlato in conferenza stampa della squadra portoghese dopo l'esonero dell'allenatore Bruno Lage. In attesa di un nuovo mister in panchina, l'ex Milan ha voluto chiarire anche la questione 'allenamenti', che saranno diretti dallo staff interno de 'Le Aquile'. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, Rui Costa amareggiato dalla situazione del Benfica: le sue parole

—  

"Voglio comunicare a tutti i benfiquisti che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non è più l’allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e provato a fare per il nostro club, per la dedizione mostrata in quest’anno. Ma è arrivato il momento di cambiare. Quanto al prossimo tecnico, contiamo di averlo già sabato, nella trasferta a Vila das Aves.  Abbiamo vissuto una settimana dura per tutti i benfiquisti, con risultati inaspettati contro Santa Clara e Qarabag. Non abbiamo perso alcuna competizione, ma per non compromettere la stagione era necessario cambiare. Chi arriverà dovrà essere un allenatore in grado di riportare la squadra ai livelli richiesti e garantirci titoli"

LEGGI ANCHE

Su Josè Mourinho: Mourinho?"È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso". Sul rendimento altalenante della squadra, Rui Costa ha commentato: "Questa settimana ha lasciato un segno. Nonostante la Supercoppa vinta e l’accesso ai gironi di Champions, la squadra si è disgregata. È difficile da spiegare, anche se va ricordato che non abbiamo avuto pause: ogni settimana due partite, con poco tempo per lavorare.

Quando le cose non funzionano, le responsabilità sono di tutti, a partire da me come presidente. Certo, gli ultimi risultati hanno fatto male, ma non possiamo dimenticare che gli obiettivi principali - Supercoppa e Champions - sono stati raggiunti

LEGGI ANCHE: Serie D, Milan Futuro-Leon: la diretta della partita | LIVE News>>>

Sulla questione allenamenti:Abbiamo una struttura solida. Domani è prevista una seduta di recupero e non ci saranno problemi. L’obiettivo è avere il nuovo allenatore già in panchina sabato. Nessuno voleva arrivare a questa situazione, ma la cosa più importante è salvaguardare la stagione del Benfica. Per questo ho preso questa decisione e per questo arriverà un nuovo tecnico già nei prossimi giorni".

Leggi anche
Ferrè: “Modric ha il senso della posizione naturale. Non mi aspettavo…””
Ex Milan, Donnarumma: “Non parlo del passato, volevo venire al City”

© RIPRODUZIONE RISERVATA