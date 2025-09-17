Ex Milan, Rui Costa: “Ringrazio Bruno Lage, ma è arrivato il momento di cambiare”

Su Josè Mourinho: Mourinho?"È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso". Sul rendimento altalenante della squadra, Rui Costa ha commentato: "Questa settimana ha lasciato un segno. Nonostante la Supercoppa vinta e l’accesso ai gironi di Champions, la squadra si è disgregata. È difficile da spiegare, anche se va ricordato che non abbiamo avuto pause: ogni settimana due partite, con poco tempo per lavorare.

Quando le cose non funzionano, le responsabilità sono di tutti, a partire da me come presidente. Certo, gli ultimi risultati hanno fatto male, ma non possiamo dimenticare che gli obiettivi principali - Supercoppa e Champions - sono stati raggiunti

Sulla questione allenamenti:Abbiamo una struttura solida. Domani è prevista una seduta di recupero e non ci saranno problemi. L’obiettivo è avere il nuovo allenatore già in panchina sabato. Nessuno voleva arrivare a questa situazione, ma la cosa più importante è salvaguardare la stagione del Benfica. Per questo ho preso questa decisione e per questo arriverà un nuovo tecnico già nei prossimi giorni".